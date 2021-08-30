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الإثنين، 30-08-2021 03:18 م

محمد عساف يكشف إصابته بكورونا مرتين - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف المطرب الفلسطيني محمد عساف عن إصابته بفيروس كورونا مرتين.

وقال عساف، خلال لقائه في برنامج "بالعربي et "، إنه أصيب بكورونا للمرة الثانية في شهر تموز/يوليو الماضي، متمنياً العودة إلى عمله بقوة ونشاط بعد انتهاء جائحة كورونا.

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وأضاف: "أصبت بفيروس كورونا مرتين، ولسه تعبان شوية بالصدر، كان عندي امبارح بروفة وكنت تعبان، والكورال غنى بدلاً مني كثيراً، ولكن الحمد لله اليوم أحسن".

 

 

المصدر - لها 

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