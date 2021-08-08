تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل وعائلته

الوكيل الإخباري - تحدث الفنان المصري مصطفى كامل عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا، شاكرا بدوره المطمئنين على حالتهم الصحية.

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وكتب كامل على حسابه الخاص: "اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا محنة صعبة وأزمة صعبة واختبار صعب وابتلاء، أدعو الله ألا يمر به كل حبيب أنا وأسرتي وأمي خرجنا بحمد الله لاستكمال العلاج بالمنزل".



وأضاف: "أتوجه بخالص الشكر لكل زملائي وأصدقائي على كافة الاتصالات ليلًا ونهارًا، وأعتذر عن عدم ردي طوال الأسبوع لأن حالتنا كانت حرجة داخل العناية المركزة وشكرًا لكل أصدقائي الفنانين والإعلاميين والصحفيين والقضاة والنواب والضباط والأطباء داعيًا الله أن يتم شفائي حتى أستطيع الاتصال بالجميع لشكرهم وتقديم خالص امتناني لكل فرد باسمه شكرًا لأخي العزيز د. خالد مجاهد، رجل ونعم الرجال أرجوكم حافظوا على أنفسكم وأسركم وأهلكم".



وختم: "الحمدلله رضينا بقضائك يا رب اللهم أرض عنا وراضنا وتمم يا رب شفاءك لنا على خير الحمدلله سامحوني على عدم القدرة على الرد".

المصدر - الفن