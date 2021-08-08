الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يقرر تمديد فترة الإعفاءات للانشطة الاقتصادية في القطاع الصحي

المفرق: اتلاف دجاج فاسد في احد مطاعم الخالدية

حملة لمكافحة الحشرات في إربد

وزير المالية: 107.8 مليون دينار في عام 2021 لمواجهة كورونا

التربية : إعلان موعد نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع الحالي

الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر المستشفى واختفى

الصحة: 6 آلاف مواطن حصلوا على الجرعة المعززة

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت مالية - أسماء

وفاة ستيني بحادث سير في إربد

إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الأحد، 08-08-2021 10:01 ص

تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل وعائلته

تطورات-الحالة-الصحية-لـابنة-مصطفى-كامل-تتلقى-بروتوكول-العلاج-780x470


الوكيل الإخباري - تحدث الفنان المصري مصطفى كامل عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا، شاكرا بدوره المطمئنين على حالتهم الصحية.

اضافة اعلان


وكتب كامل على حسابه الخاص: "اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا محنة صعبة وأزمة صعبة واختبار صعب وابتلاء، أدعو الله ألا يمر به كل حبيب أنا وأسرتي وأمي خرجنا بحمد الله لاستكمال العلاج بالمنزل".


وأضاف: "أتوجه بخالص الشكر لكل زملائي وأصدقائي على كافة الاتصالات ليلًا ونهارًا، وأعتذر عن عدم ردي طوال الأسبوع لأن حالتنا كانت حرجة داخل العناية المركزة وشكرًا لكل أصدقائي الفنانين والإعلاميين والصحفيين والقضاة والنواب والضباط والأطباء داعيًا الله أن يتم شفائي حتى أستطيع الاتصال بالجميع لشكرهم وتقديم خالص امتناني لكل فرد باسمه شكرًا لأخي العزيز د. خالد مجاهد، رجل ونعم الرجال أرجوكم حافظوا على أنفسكم وأسركم وأهلكم".


وختم: "الحمدلله رضينا بقضائك يا رب اللهم أرض عنا وراضنا وتمم يا رب شفاءك لنا على خير الحمدلله سامحوني على عدم القدرة على الرد".

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6188631_1545904850

رسالة مؤثرة من إسعاد يونس لـ دلال عبد العزيز - صورة

3cd4de1162918804229758e7061a15d9

حسين الجسمي يطرح درب الشعر - فيديو

بدون-عنوان-1-275

الموت يفجع الفنان ​عبد الإمام عبد الله

7801271-54664763

كندة علوش تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

2-76

حقيقة غياب فجر السعيد عن متابعيها

9598133_1599907429

سينتيا صموئيل تعلن خطوبتها بشكل مفاجئ - فيديو

أخبار متعلقة
60cb4edb4c59b74ebd20d316

تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز الصحيّة

Yasmin Abdel Aziz's Brother Reveals_ She's In a Dangerous State

مصدر يكشف تطورات جديدة في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين٣

نقابة الأطباء المصرية تكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

New-Project1

الفنانة انتصار الشراح تغادر إلى بريطانيا للعلاج

72019811583534

هاني شاكر يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية