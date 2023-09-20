"سكر".. أول فيلم غنائي عربي ينطلق أكتوبر المقبل

الوكيل الإخباري- تستقبل دور السينما في العالم العربي أول فيلم عربي سينمائي موسيقي عائلي بعنوان "سُكّر"، من إنتاج مجموعة "إم بي سي"، يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتدور قصة الفيلم الموسيقي حول حياة "سكر"، والتي تلعب دورها هبة مشاري حمادة، وأصدقائها الذين يعيشون في دار للأيتام، تحت إدارة مديرة شريرة للدار، ويتعاونون معاً لمواجهة ظروف حياتهم الصعبة، ويرسمون أحلاماً وردية لمستقبل مشرق.

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والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتبة الأمريكية جيني وبيستر وسيناريو وحوار والاغاني الكاتبة الكويتية هبة حمادة، وإخراج تامر مهدي، ومن إنتاج تامر مرتضي، ويشارك في العمل عدد من النجوم الشباب من مختلف أنحاء العالم العربي من مصر، والسعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات.



والفيلم بطولة كل من حلا الترك، ومعتز هشام، وبافلي ريمون، وياسمين العبد، وديمه أحمد، ومحمد حربي، وهاجر محمد، وماجدة زكي، ونجم الكوميديا محمد ثروت، والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، وياسر الطبجي، وعباس أبو الحسن، وآخرين.

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