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الثلاثاء، 19-09-2023 04:10 م

بيومي فؤاد يستعد لتصوير "زبدة سايحة" أحدث أعماله السينمائية

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الوكيل الإخباري- يستعد الفنان بيومي فؤاد، لتصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة التي تحمل اسم "زبدة سايحة"، وذلك خلال الأيام المقبلة.

ويشارك بيومي فؤاد أيضا في بطولة فيلم أنا وابن خالتي أمام الفنان سيد رجب، وتدور أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي كوميدي حول منافسة بين اثنين من الأقارب.

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وتعاقد مؤخرًا ضمن أبطال فيلم كتف قانوني أمام الفنانة هالة صدقي، حيث يظهر كضيف شرف خلال مشهدين.

ويستعد لتصوير فيلم فرقة الموت أمام الفنان أحمد عز، والفنانة منة شلبي، والمقرر انطلاق تصويره في شهر أكتوبر المقبل، وتدور أحداث العمل خلال فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات.

 

صدى البلد


 




 

 


 

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