شائعات حول اصابة الفنان ملحم زين بكورونا

الوكيل الإخباري _ نفى المكتب الإعلامي للفنان ملحم زين ما تم تداوله من انباء حلو اصابته بفيروس كورونا .

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حيث انه قال : “بكل تأكيد ما قيل عنه ما هو إلا شائعة ويتمتع بصحة جيدة”.



وأضاف مكتبه: “وتأكيداً لصحة كلامي، كان زين قد توجه إلى سوريا في الثاني من الشهر الجاري، وخضع لفحص Pcr وجاءت النتيجة سلبية، وبعدها بأيام وفي الخامس من الشهر ذاته، أعاد الفحص مرة ثانية، لأنه كان متجهاً إلى أبو ظبي. وهو حالياً في هذه الإمارة برفقة عائلته، وهناك غير مسموح لأي شخص أن يكون بالطائرة إلا بعد التأكد من أنه غير مصاب بفيروس كورونا ونتيجته سلبية، وأؤكد مرة ثانية أنه بخير”.

المصدر : الامارات نيوز



