شاهد : ابنة فهد الحيان تستعرض أحد مقتنياته الشهيرة من "طاش ما طاش"

الوكيل الإخباري- عرضت رغد ابنة الفنان السعودي الراحل فهد الحيان أحد مقتنيات والدها الشهيرة والتي اشتهر بالظهور بها في مسلسل طاش ما طاش قبل سنوات.

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ونشرت ابنة فهد الحيان صورة عبر حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات لنظارة والدها التي ظهر بها في طاش ما طاش وكانت علامة مميزة لشخصيته واحتفظ بها طوال تلك السنوات.



وعلقت ابنة فهد الحيان بعبارة مقتضبة حلمت حزناً على وفاة والدها الراحل قائلة: "يامال الجنة"، وهو ما تفاعل معه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم العزاء لها والدعاء بالرحمة لوالدها، بينما أكد العديد من المتابعين أنهم لن ينسوا الأدوار التي قدمها.







ليالينا