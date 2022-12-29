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الخميس، 29-12-2022 11:24 ص

شاهد .. الرئيس المصري يهنئ حسين الجسمي بزواجه

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الوكيل الإخباري-قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية بصحبة ذوي الهمم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، المقامة حاليا تحت شعار «لينا مكان» في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وفور الانتهاء من تقديم الأغنية، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يا جسمي.. أنا عارف خدوك من فرحك يعني.. مبروك وسعداء بوجودك معانا ودايما بتشاركنا، والإمارات شعب حبيب لينا، ألف مبروك ومتشكرين والله وشايف القدرات اللي عندنا عاملين إزاي».

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ورد الجسمي على الرئيس السيسي: «الله يبارك لك، دي أغلى مباركة المصري مايتقالهوش لأ.. وأنا سعيد دايما بوجودي في مصر، ومصر حلوة»

 

 

 

الوطن 

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