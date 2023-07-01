وائل جسّار يحرج أحمد سعد بسبب أغنية "غريبة الناس"

الوكيل الإخباري- وضع المطرب اللبناني وائل جسار المطرب المصري أحمد سعد، في موقف محرج على خلفية تصريحات الأخير التي ذكر فيها أنّه إذا أدى أغنية "غريبة الناس" فسيؤدّيها بصورة أفضل من جسّار الذي طرحها عام 2009.



ورغم الجدل الكبير الذي أحدثه تصريح سعد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإثارته غضب جمهور وائل جسّار، إلا أن الأخير رد على سعد بتصريحات عاقلة أحرجته بشكل كبير.



وأصدر جسّار بيانًا، أكد فيه حبه لـ"سعد"، واصفًا إياه بأنه "أخ وصديق". وقال في بيان مقتضب: "أنا أحب أحمد سعد كثيرًا للغاية.. هو بمثابة أخي وصديقي.. فإذا غنى (غريبة الناس) أفضل مني فهذا شيء يفرحني".



ولم يكتف المطرب اللبناني بذلك، بل أكد أنه يتمنى المزيد من النجاح لسعد، قائلاً: "أنا أدعمه وأؤازره.. وأتمنى من الله أن يوفقه أكثر وأكثر".



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا تصريحًا منسوبًا لأحمد سعد، جاء فيه: "بحب وائل جسار جدًا، ولو غنيت له أغنية غريبة الناس هغنيها أحسن منه".



يذكر أن أغنية "غريبة الناس" التي طرحها وائل جسار قبل نحو 15 عامًا حققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي توما.

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