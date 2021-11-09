شاهد...صورة إليسا تجتمع بسعد لمجرد في باريس

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي جمعتها بالفنان المغربي سعد المجرد، أثناء تواجدهما في باريس، بعد أن كانت إليسا قد أحيت حفلاً على مسرح الأولمبيا هناك.

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وظهر سعد وهو يحتضن إليسا، التي بدورها عبرت عن سعادتها بلقائه، وعلقت قائلة :"قلب ذهبي، صديقي فائق الموهبة، كان من الرائع مقابلتك، أحبك".

متابعو إليسا تفاعلوا مع المنشور معبرين عن سعادتهم بهذا اللقاء غير المتوقع مع سعد.

اللافت في القضية، أن قسم من متابعي إليسا عبروا عن دهشتهم بشكل مجرد، الذي بدا مختلفاً جداً، حيث أكد البعض إجرائه لعمليات تجميل غيرت ملامح وجهه.

المصدر - الفن

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