الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: مجلس الوزراء لم يناقش مشكلة انقطاع الكهرباء في الشتاء

خطة الفيدرالي تهدّد بيتكوين.. هل بدأت رحلة الانحدار؟

للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلا

الملك يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه

قاعدة فنية جديدة للسيارات الكهربائية في الأردن

إطلاق خدمة الاستعلام عن دعم الكهرباء من خلال SanadJo

الخصاونة يصدر البلاغ رقم 56 - تفاصيل

مشروع زراعي ضخم للضمان الإجتماعي يرى النور قريباً - تفاصيل

البرلمان العربي يثمن الوصاية الهاشمية على الأماكن والمقدسات في القدس

الغذاء والدواء تحذر من "السالمونيلا" في بيض المائدة

الإثنين، 25-04-2022 11:14 ص

شاهد..طوني خليفة يبكي عند سؤاله عن خسارة ثروته

طوني-خليفة


الوكيل الإخباري - بحزن تحدث الإعلامي طوني خليفة عن الأزمة التي يعاني منها لبنان.

وقال طوني خلال استضافته في برنامج 'العرافة' الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة "المحور": أتحدث بجرح كبير، لبنان خرج منه الكثير والمفروض أن يكون محروسا، وإن شاء الله العناية الإلهية التي أنقذت مصر تنقذ لبنان .

اضافة اعلان

 

وردا على سؤال كم خسر من الدولارات خلال الأزمة اللبنانية؟ قال: "قبل خسارة الدولارات أنا خسرت وطني الذي كنت أقاتل في سبيله ببرامجي وأفكاري، ولهذا لا أسأل هل خسرت دولاراتي الموجودة في البنك أم لا."

من جهة أخرى، قال خليفة إن حربه مع الإعلامية نضال الأحمدية، حرب مدروسة، وان هناك خلافا كبيرا بينهما، ورغم ذلك إعجاب من طرف واحد، ويكن لها حبا كبيرا، مضيفًا: "كنا في قبرص وقلت لها أنا معجب بك.. وأؤكد أنني معجب بها".

 



لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid551491-1-740x470

شاهد..أصالة نصري ترد على شائعة انفصالها عن زوجها

127-180101-mockery-series-muhammad-ramadan-mishwar_700x400

شاهد.. محمد رمضان يحاول إنقاذ مسلسله الرمضاني بفيديو

2022_1_16_11_33_43_242

تركي آل الشيخ يكشف عن بوستر وبرومو أول مسلسل من تأليفه

490027Image1

حمادة هلال يحذر إحدى شركات المنتجات الغذائية بعد استخدام صورته

الفنان-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-1641918416-0

ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سبب عودته للمستشفى

مسلسلات-محمد-ثروت-لأوقات-طريفة-مليئة-بالضحك-من-القلب

شاهد..محمد ثروت يهدد رامز جلال بالسجن بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار

أخبار متعلقة
2015-03-25_00041

طارق لطفي يعاني من هذه الأزمة