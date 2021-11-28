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الأحد، 28-11-2021 12:25 م

شاهد... عقد قران علي غزلان على ملكة جمال مصر

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الوكيل الإخباري - احتفل اليوتيوبر علي غزلان بعقد قرانه على الفنانة الشابة وملكة جمال مصر عام 2017، فرح شعبان، وسط حضور جمع كبير من الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على مشاركتهما فرحتهما.

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كما حرص عدد من الفنانين على حضور حفل عقد القران ومنهم حمادة هلال ومحمد نجاتي وأحمد تهامي والمنشد الديني مصطفى عاطف، ومجموعة من مشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من "اليوتيوبرز" و"البلوجرز".

وظهرت فرح مرتدية فستانا باللون الأبيض وتاجاً ماسياً، أما علي غزلان فكانت إطلالته مميزة ببدلة باللون الأزرق الداكن.

يذكر أن علي غزلان هو الخطيب السابق للفنانة الشابة منة عرفة، وهو طبيب شاب سكندري من أسرة متوسطة، تمكن من الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال دراسته، ويبلغ من العمر 29 عاماً.

 

 

 


المصدر - لها

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