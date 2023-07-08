السبت 08-07-2023
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السبت، 08-07-2023 12:34 م

بالفيديو- محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد على "اليوم الحلو ده"

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الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نجم ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح، مع الفنان أحمد سعد وهما يرقصان.

وفي التفاصيل ظهر محمد صلاح مع أحمد سعد وهما يتمايلان على أغاني الأخير خلال تواجدهما معاً في مدينة ميكونوس اليونانية.

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وأظهر مقطع فيديو نشره صاحب أغنية "ايه اليوم الحلو ده"، على صفحته عبر "انستغرام"، وهو يغني أغنيته الشهيرة، التي تفاعل معها وراح يرددها محمد صلاح.
ثم أغنية "وسع وسع" حيث أخذ الثنائي يرقصان على أنغام الأغنية وشاركهم بالرقص كل من تواجد في المكان ذاته.



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