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الإثنين، 27-06-2022 09:38 ص

صورة - شبيهة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تشعل مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري-نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لإمرأة تشبه الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز بشكل كبير، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأحدثت الصورة حالة من البلبلة بين المتابعين الذين أكدوا على الشبه الكبير بينهما ، وعلقت مي على الصورة قائلة: "يخلق من الشبه اربعين كأنهم توأم. . الله يرحم دلال عبدالعزيز لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".


ودلال عبد العزيز توفيت في الـ 7 من آب عام 2021، عن عمر 61 عاماً بعد صراع مع المرض، وقد أعلن عن الامر الإعلامي رامي رضوان، زوج الممثلة المصرية دنيا سمير غانم.

 


 

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