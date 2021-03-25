ضجة حول آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري لهذا السبب!.. شاهد

الوكيل الاخباري - خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأضواء مجدداً بأحدث إطلالاتها بعدما نشرت صوراً جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ، وأثارت بهذا إعجاب العديد من المتابعين حيث بدت بشعر منسدل بتسريحة طبيعية جداً. وأثنى الكثيرون على جمالها وحققت الصور أكثر من 475 ألف إعجاب.

اضافة اعلان



وتناقلها بعد هذا عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وهو ما أتاح للمزيد من المتابعين التعليق عليها حيث رأى معظمهم أنها تشبه إلى حد كبير الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.



ومما كتبه هؤلاء: "ياسمين نجيم" و"فكرتها نادين" و"عبالي نادين نجيم" و"نادين نجيم ياسمين صبري".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





