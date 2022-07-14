الخميس 14-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة فتاة سقطت في بئر داخل منزلها

هام من التربية حول تعويض الفاقد التعليمي

انخفاض آخر على أسعار الذهب محليا

2.7 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي

مواطنو وادي عبدون بلا ماء منذ 3 اسابيع

بايدن يفصح عن سبب توجهه إلى السعودية

مجلس الوزراء يقرر فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية

وزير التربية يشيد بالبيئة الامتحانية لطلبة التوجيهي

أعمق صورة فلكية ملونة للكون التقطت بواسطة تلسكوب "جيمس ويب"

طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم

الخميس، 14-07-2022 04:04 م

ضربة جديدة لهيرد في قضية التشهير بجوني ديب

107449


الوكيل الإخباري-رفضت قاضية في فيرجينيا يوم الأربعاء، طلبا كانت الممثلة آمبر هيرد قد تقدمت به لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها أمام زوجها السابق جوني ديب.

وكان محامو هيرد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته عشرة ملايين دولار، بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكنّ طلبهم لاقى رفضا من القاضية.

اضافة اعلان


ويعود سبب طلب هيرد إعادة المحاكمة إلى أن عضوا في هيئة المحلفين لم يكن الرجل الذي استدعته المحكمة بل ابنه، في خطأ وقع لتشابه اسمي الرجلين.

وأكدت أزكاريت أن "عدم وجود أي دليل على تزوير أو مخالفة حصلت"، وأن العضو المحلف "كان يستوفي الشروط القانونية لتوفير هذه الخدمة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

 

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
687063

باسم سمرة يرد على شائعات وفاته

kvkwiutrs

صورة.. أحدث ظهور للممثل التركي كيفانش تاتليتوغ برفقة طفله

7484999_1657788592

سيف نبيل يشارك صوراً من حفله الأخير في لبنان

DF4E9E5E-305A-4904-A701-1DCBDAA44DA8

عبد المجيد عبد الله يحسم خلافه مع محمد عبده وينشر صورا من الذكريات

c7fd39ec601bbee6cfbf1934aba2f7c5

ياسمين عبدالعزيز تشارك صورة مع منى زكي

21621-133-015458-asala-a-stubborn-character_700x400

أغنية لأصالة تتصدر الترند في عدد من الدول العربية

أخبار متعلقة
107449

آمبر هيرد تطالب بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة

4542330_1656826865

جوني ديب ملزم بدفع 38 ألف دولار للمحكمة لهذا السبب !

135-161417-johnny-depp-jack-sparrow-disney-4

مبلغ غير متوقع لتجسيد جوني ديب الشخصية الخيالية " جاك سبارو " !

image

آمبر هيرد تستأنف على حكم جوني ديب

جوني-ديب

جوني ديب إلى المحكمة من جديد..وهذه تهمته !

115456

آمبر هيرد تعترف أنها مذنبة