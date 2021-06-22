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الثلاثاء، 22-06-2021 09:31 ص

عابد فهد يكشف عن مسلسله الجديد

عابد-فهد


الوكيل الإخباري _ يجسد الفنان السوري عابد فهد شخصية القائد التركي “جمال باشا السفاح” .في مسلسل “سنوات الحب والرحيل” الذي يجري تصويره تحت إدارة المخرج السوري الليث حجو وإنتاج مجموعة mbc.

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ونشر فهد صورة لشخصية “جمال باشا” التي يؤديها عبر حسابه على “إنستغرام” وعلّق عابد على الصورة: “سنوات الحب والرحيل جمال باشا (السفاح)”.


وبحسب وسائل إعلام فإن مسلسل “سنوات الحب والرحيل” دراما تاريخية تتناول فترة صدور فرمان الخدمة العسكرية الإلزامية التي أصدرها السلطان العثماني آنذاك لكل من هم في عمر الخدمة ، وفي كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة العثمانيين آنذاك.

 

الصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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