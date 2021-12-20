عفاف مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها أثناء التصوير

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة عفاف مصطفى في تصريحات صحافية، تفاصيل إصابتها في ذراعها وكتفها، أثناء تصوير مسلسل "فيلا 101".



وقالت عفاف إن الفنان الكوميدي علي الطيب هو السبب في إصابتها حيث اندمج خلال تصوير أحد المشاهد: "أول يوم ليا تصوير، والممثل علي الطيب، كان قصادي زقني ووقعت على الأرض وده مكنش المفروض يحصل، كان المفروض إنه يهزني من ذراعي ويقولي متعمليش كده تاني، لكن هو اندمج في المشهد وزقني"... وأضافت: "هو مكنش يقصد، حتى هو اعتذرلي كتير وكان هيعيط، وقالي أنا آسف متزعليش مني ده أنا أول مرة أقف أمامك في شغل، ولكني قولتله حصل خير أنت اندمجت بما فيه الكفاية وزقتني".

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المصدر -لها

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