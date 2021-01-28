علاقة صداقة تجمع عمرو دياب وأحمد أبو هشيمة!.. صورة

الوكيل الاخباري - نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مجموعة صور جديدة ظهر فيها مع الفنان المصري عمرو دياب ومجموعة من الأصدقاء.

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ويعد هذا اللقاء هو الأول منذ فترة كبيرة بين الاثنين، واللذين كانت تربطهما صداقة قوية، إلا أن الأزمة التي تسببت فيها الفنانة دينا الشربيني زوجة عمرو دياب وقتها، مع الفنانة ياسمين صبري زوجة أبو هشيمة، بسبب بعض الخلافات حول البطولة المطلقة في أحد الأعمال التي كان من المفترض مشاركتهما معاً، أثرت بالسلب على علاقة الصديقين، مما دفع أبو هشيمة لإلغاء متابعته للهضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أحدث أزمة بينهم.

وتلقت الصور تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي علق عليها بالإشارة إلى عودة العلاقة بين الاثنين من جديد بعد انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني.





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