الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 11:29 ص

عمر كمال يشارك كريم محمود عبد العزيز في عمل فني جديد - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز صورة تجمعه بالفنان المصري عمر كمال، في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأعلن من خلال المنشور خبراً أسعد فيه قلوب المتابعين، إذ كشف عن عمل جديد يجمعهما من خلال التعليق قائلا: "قريباً".

 

يشار إلى آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز، هو فيلم "موسى" وهو من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، أحمد حاتم ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

 

كما إنتهى من تصوير آخر مشاهده من فيلم "من أجل زيكو" الذي يشاركه بطولته منة شلبي ومحمود حافظ.


 

المصدر - الفن 

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