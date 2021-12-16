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الخميس، 16-12-2021 10:56 ص

غزل بين قصي خولي وداليدا خليل

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الوكيل الإخباري - مدح النجم السوري قصي خولي عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، أداء النجمة اللبنانية داليدا خليل في مسلسل "بارانويا" الذي شاركت فيه ضيفة شرف.

وقال قصي في منشور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "الله يعطيكِ ألف عافية على المجهود الكبير اللي عاملتيه يا داليدا الغالية... من غناء ورقص استعراضي لأداء متميز... سعدنا جميعاً بوجودك معنا... وكل التوفيق".

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وبدورها، علّقت خليل على منشور خولي بإعادة نشره قائلةً: "كل التقدير إلك على الدور المميز يا غالي أنت".

 

المصدر - لها 

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