فقدان ممثلة روسية معروفة في موسكو

الوكيل الإخباري - فُقدت في موسكو الممثلة الروسية المعروفة، سفيتلانا سفيتليتشنايا والبحث جار عنها بأكثر من 40 متطوعا يمثلون منظمة "ليزا أليرت" الخيرية للبحث والإنقاذ.

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وقال ناطق باسم المنظمة إن إجراءات البحث عن الممثلة شملت 3 دوائر في موسكو، ويشارك فيها 42 متطوعا قطعوا مسافة 30 كيلومترا بحثا عنها وفشلت إلى حد الآن كل المحاولات الرامية إلى اكتشاف الممثلة على الرغم من أن المتطوعين اتصلوا بأقسام الشرطة والمستشفيات في العاصمة وضواحيها.

يذكر أن الممثلة، سفيتلانا سفيتليتشنايا فقدت في موسكو في 21 أكتوبر الجاري وهي مصابة بمرض الخرف.



وأوضح المتحدث باسم شرطة موسكو أن نجل الممثلة أبلغ الشرطة عن فقدان أمه الأحد 24 أكتوبر الجاري.

روسيا اليوم