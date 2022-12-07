فنانة مصرية تكشف قصة صورتها مع محمد صلاح

الوكيل الإخباري-رغم أن الصورة التي نشرتها الفنانة ميرنا جميل على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" بصحبة النجم المصري العالمي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مر عليها أكثر من خمسة أشهر حيث نشرتها في شهر حزيران (يونيو) الماضي إلا أنها لم تكشف كواليس تفاصيلها إلا من خلال حلولها ضيفة في برنامج Theinsider بالعربي قائلة: "شفته في المطار هو كان مغطي راسه مستخبي وأصحابي عرفوه وسلموا عليه، أنا قولت إيه دا محمد صلاح مش ممكن وكل الناس اتلمت عليه، أخدت الصورة بسرعة واتعرفت عليه بعدها في الطيارة هو شخص جميل، عنده إنسانية وبيفتخر ببداياته وأصوله ومش شخص مزيف".



وتابعت: "أنا بموت فيه، فكرة أن شخص مصري عربي وراح شرفنا ورفع راسنا أنا بحب قصص النجاح بتديني طاقة إيجابية، ولما اتعرفت عليه واكتشفت أنه بيحب الكوميدي وعارف كل المسلسلات وصديق أصحابي".





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