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الثلاثاء، 11-07-2023 02:41 م

فوز مسلسل " عملة نادرة " بجائزة التميز الدرامي

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الوكيل الإخباري- حصل مسلسل " عملة نادرة "بطولة النجمة نيللي كريم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي على جائزة التميز الدرامي خلال حفل المجلس القومى لحقوق الإنسان لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٣، بالمتحف القومى للحضارة، وذلك  بحضور نخبة من نجوم الفن المصريين والعرب وكبار الشخصيات العامة وكبار الكتاب والصحفيين.

كما  تم تكريم خمس مسلسلات متميزة في موسم رمضان الماضي وتكريم إسم المخرج الكبير نور الدمرداش وتكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد عن مشوارها الفني الكبير وأعمالها التي ترسخ لقيم حقوق الإنسان.

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دارت أحداث مسلسل عملة نادرة فى إطار اجتماعي تشويقي، حيث يسلّط الضوء على ميراث المرأة في الصعيد، والصراع الدائم على سوق السلاح هناك، من خلال عائلتي أبوعصاية وعبد الجبار الذي يجسّد دوره الفنان جمال سليمان، وسيكون لديه أكثر من ابن، منهم علي الطيب زوج نيللى كريم ولكنه سيتوفى، وأحمد عيد الذي سيحاول طوال الوقت السيطرة على ورث شقيقة، بينما كبير عائلة أبو عصايا فهو كمال أبو رية، الذي يحاول على مدار الأحداث، السيطرة على سوقي السلاح والمخدرات في الصعيد، والدخول في صراع مع عائلة عبد الجبار، ولديه ابن اسمه  عصام الذي يعمل مدرس ولكنه يُجبر على العمل مع والده ويجسده هشام عاشور، والعمل من إخراج محمد العدل.

الفجر 

 




 

 


 

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