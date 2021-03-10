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الأربعاء، 10-03-2021 09:58 ص

فيديو جديد للفنان أحمد زاهر برفقة بناته يثير الجدل.. شاهد

احمد زاهر مع عائلته


الوكيل الاخباري - لفت الفنان المصري أحمد زاهر وبناته الأنظار مجدداً بفيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" بعد أن تم تسجيله على تطبيق "تيك توك".

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وفي المقطع ظهر الفنان وهو يقف برفقتهن أمام الكاميرا قبل أن يتراقصوا جميعاً بطريقة طريفة على أنغام أغنية "الطبطبة" للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

 

وتفاعل معهم عدد كبير من المتابعين الذين أشاروا في العديد من تعليقاتهم إلى أنه لا يبدو كوالدهن بل كشقيقهن.

ومما كتبه هؤلاء: "حلوة علاقتهم فأبوهم. إحنا مانعرف نسوي كده مع أبهاتنا، نستحي مستحيل نستعبط قدامهم" و"ما شاء الله ما كأنهم بناته" و"الأب حلو والأم حلوة الانتاج كيك" و"هذا فجأة كبر وما توقعت بناته كبار صدمني".


ويشار إلى أن زاهر نشر على حسابه الخاص على التطبيق صوراً له برفقتهن وهو ما أثار اهتمام الكثيرين. وظهر في إحداها وهو يتوسط ابنتيه ملك وليلى ويحتضنهما. وتعليقاً على الصورة كتب: "مع شقيقتَي". وسأله أحد المتابعين ممازحاً عما إذا كان يقبل أن يزوجه إحداهما.

 


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