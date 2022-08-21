فيديو جديد من كواليس تصوير فيلم " تسليم أهالي " لدنيا سمير غانم

الوكيل الإخباري-شارك الممثل المصري هشام ماجد فيديو جديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلال برفقة الفنانة دنيا سمير غانم في الاستوديو من الكواليس يسجلان أغنية فيلمهما "تسليم أهالي" واعادت دنيا مشاركته عبر صفحتها الخاصة بمواقع التواصل .



وقد لاقى الفيديو انتشاراً واسعاً وتداولاً بين الروّاد، الذي أشادوا بخفة دم دنيا وعفوياتها، وصوتها العذب الطبيعي، خلال تجارب التسجيل.

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الجدير ذكره أن فيلم "تسليم أهالي" يحتل المرتبة الأولى على شباك التذاكر، والمركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام المصرية اليومية للأسبوع الثاني على التوالي بحسب شركة "دولار فيلم" المصرية، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، الراحلة دلال عبد العزيز، لوسي، وأحمد فتحي.

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