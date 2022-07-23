السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 01:37 م

لقطات من ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في " تسليم اهالي" بطولة دنيا سمير غانم

202206120948284828


الوكيل الإخباري-طرحت الفنانة دنيا سمير غانم الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "تسليم أهالي"، المقرر عرضه الشهر القادم يوم 3 أغسطس، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

اضافة اعلان


وأرفقت به تعليقاً، قائلة "الإعلان الرسمي لفيلم تسليم أهالي 3 أغسطس بجميع دور العرض ان شاء الله".

 


تخلل البرومو العديد من اللقطات والمشاهد الكوميدية، التي جمعت بطلي العمل دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ودارت أحداثها عن المشاكل التي تحدث بين أي شاب وفتاة تربطهما علاقة عاطفية قبل زواجهما.


ولعل ما ميز البرومو ، هو الظهور الخاص للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي تقدم دور والدة دنيا سمير غانم.


وظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في المشاهد التي ظهرت بها في الإعلان الدعائي للعمل، برفقة بيومي فؤاد الذي تقدم للزواج منها وسط العديد من الأحداث الكوميدية.

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
artworks-000660639505-v953k9-t500x500

حمادة هلال يكشف تفاصيل عودته للسينما

14-06-22-119748984

ظافر العابدين يلتقي الجمهور الأردني في عرض فيلمه " غنوة " اليوم

9999

عودة أبرز أبطال "باب الحارة" في الجزء القادم

20191204225321afpp-afp_1mt4pd.h-scaled-e1641633865499-730x438-1-730x438

إلهام شاهين تكشف تفاصيل تصوير فيلمها الجديد

20-73

الموت يفجع ياسمين صبري

5122486-2143811048

ممثلة شهيرة الأجمل في تركيا لعام 2022 -صورة

أخبار متعلقة
180867Image1-1180x677_d

الموعد الجديد لطرح مسلسل " تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم

image

أحدث ظهور للفنانة دنيا سمير غانم -صور

maxresdefault

تأجيل عرض فيلم تسليم أهالي الى ما بعد عيد الأضحى

6414089_1628945561

أغنية جديدة لدنيا سمير غانم

f35d6354-1182-45c0-9735-b61099f5abdd

صورة - شبيهة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تشعل مواقع التواصل