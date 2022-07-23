لقطات من ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في " تسليم اهالي" بطولة دنيا سمير غانم

الوكيل الإخباري-طرحت الفنانة دنيا سمير غانم الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "تسليم أهالي"، المقرر عرضه الشهر القادم يوم 3 أغسطس، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

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وأرفقت به تعليقاً، قائلة "الإعلان الرسمي لفيلم تسليم أهالي 3 أغسطس بجميع دور العرض ان شاء الله".



تخلل البرومو العديد من اللقطات والمشاهد الكوميدية، التي جمعت بطلي العمل دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ودارت أحداثها عن المشاكل التي تحدث بين أي شاب وفتاة تربطهما علاقة عاطفية قبل زواجهما.



ولعل ما ميز البرومو ، هو الظهور الخاص للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي تقدم دور والدة دنيا سمير غانم.



وظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في المشاهد التي ظهرت بها في الإعلان الدعائي للعمل، برفقة بيومي فؤاد الذي تقدم للزواج منها وسط العديد من الأحداث الكوميدية.

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