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السبت، 07-05-2022 11:49 ص

فيلم واحد تاني لأحمد حلمي يحقق إيرادات كبيرة

فيلم-احمد-حلمي-و-روبي-واحد-تاني-يحقق-إيرادات-قياسية-في-اول-يوم-عرض


الوكيل الإخباري - حقق فيلم “واحد تاني” للفنان أحمد حلمي نجاحاً كبيراً، بعدما تمكن خلال الأيام الـ3 الأولى من عرضه من تصدر شباك التذاكر في مصر، متفوقاً على فيلمي “العنكبوت” و”وزمبي”.

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وحقق الفيلم منذ وقفة العيد أكثر من 13 مليون جنيه مصري، منها 1.54 مليون في وقفة العيد، و5.50 مليون في أول أيام العيد، و7.2 مليون في ثاني أيام العيد.


ويعرض فيلم “واحد تاني” في 100 قاعة ودار عرض داخل مصر، بالإضافة إلى 5 من قاعات وزارة الثقافة ضمن مشروع سينما الشعب باعتباره الفيلم الأول للمشروع.


ويتناول العمل قصة موظف يعمل في مصلحة السجون يقوم بإجراء مقابلات مع المساجين، ويكتب حالاتهم في تقارير.


وفيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي فيلمز، وبطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، نور إيهاب، أحمد مالك وغيرهم من الفنانين.

 

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