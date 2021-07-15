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الخميس، 15-07-2021 12:51 م

كارينا كابور تظهر لأول مرة برفقة طفلها الثاني - صورة

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الوكيل الإخباري - للمرة الأولى شاركت النجمة الهندية كارينا كابور مع متابعيها صورة طفلها الثاني جيه علي خان من زوجها الممثل الشهير سيف علي خان.

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وظهرت كارينا بالصورة وهي تقبل رأس طفلها بلقطة عفوية سحرت فيها متابعيها الذين تداولوا الصورة بشكل كبير.


وكانت كابور قد نشرت مؤخراً صورة جديدة ظهرت فيها برفقة إبنها تيمور وهي تحضنه.


وخطفت الأم وإبنها أنظار عدد كبير من رواد مواقع التواصل، وإنهالت التعليقات المعبرة عن الحب والإعجاب بالصورة، وأرفقت كارينا الصورة بتعليق كتبت فيه: "مرحباً أصدقائي يوم سعيد لكم جميعاً، إبقوا بأمان وإرتدوا الكمامات".

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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