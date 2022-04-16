لليوم الثاني على التوالي أحمد صفوت يتفوق على محمد رمضان في المشوار

الوكيل الإخباري - إحتل الممثل أحمد صفوت اليوم وامس ترتيب ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد عرض المشهد الذي غنى خلاله لأول مرة بصوته أغنية "يا تمر حنة" و ليالينا بالطريقة الشعبية الأمر الذي لاقى اعجاب الجمهور وأشادوا بصوته و أداءه.



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ويشارك أحمد صفوت خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2022 بعملين مختلفين وهما المشوار بطولة محمد رمضان و دينا الشربيني و الاخر مسلسل انحراف بطولة روجينا.

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