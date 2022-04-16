السبت 16-04-2022
الوكيل الاخباري

دول عربية وأوروبية تؤكد ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات بالقدس

780 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني: عَلمنا عالٍ

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تستكمل أعمالها

أسعار الذهب محليا

ارتفاع أسعار السلع عالميا يؤخر الاستفادة من تخفيض التعرفة الجمركية

الملكية لشؤون القدس: ما يجري في الأقصى يكشف حقيقة الاحتلال الإجرامي

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال غرب رام الله

وفاة فتى دهساً في الشونة الشمالية

الأردنيون يحتفلون بيوم العلم الوطني السبت

السبت، 16-04-2022 12:46 م

لليوم الثاني على التوالي أحمد صفوت يتفوق على محمد رمضان في المشوار

54350-b69d26a8-2051-447f-8042-97d5033fe900


الوكيل الإخباري - إحتل الممثل أحمد صفوت اليوم وامس ترتيب ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد عرض المشهد الذي غنى خلاله لأول مرة بصوته أغنية "يا تمر حنة" و ليالينا بالطريقة الشعبية الأمر الذي لاقى اعجاب الجمهور وأشادوا بصوته و أداءه.

اضافة اعلان

 

ويشارك أحمد صفوت خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2022 بعملين مختلفين وهما المشوار بطولة محمد رمضان و دينا الشربيني و الاخر مسلسل انحراف بطولة روجينا.

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-032152-series-walk-mohamed-ramadan_700x400

شاهد.. محمد رمضان يرد على منتقدي مسلسل المشوار على طريقته

7415341-1629256677

رحمة رياض توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب-فيديو

78766 (1)

جون ترافولتا يستذكر إبنه الراحل - صورة

4777901-1073477866

بلقيس ترد على عبد الله بالخير - فيديو

690177

صبا مبارك تعيش حالة من الصدمة في توبة

2539156_1627622810

شاهد- حمو بيكا ينهار بالبكاء

أخبار متعلقة
image

محمد رمضان يحيى حفل في عمان بعيد الاستقلال - صور

7538036-2117148633

سوسن بدر تحدث بلبلة بتصريحاتها عن محمد رمضان

88599

محمد رمضان عن المشوار كل يوم حوار-فيديو

1712737_0

محمد رمضان ودينا الشربيني يقدمان مشاهد شيقة في المشوار

2022_4_1_20_19_52_994

محمد رمضان في ورطة جديدة ومخرج مسلسلة يتحرك

9464893_1615719885

هجوم وانتقادات لمحمد رمضان في مسلسله بسبب أسنانه