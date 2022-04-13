سوسن بدر تحدث بلبلة بتصريحاتها عن محمد رمضان

الوكيل الإخباري - عبرت الممثلة المصرية سوسن بدر عن إستمتاعها بالعمل مع الفنان المصري محمد رمضان بعدما شاركته في فيلم شوق، وقالت إن موهبته كانت ظاهرة وواضحة منذ البداية.



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ورفضت بدر،إعطاء رمضان لقب "نمبر وان" وشددت على موهبته وقالت:"فيه ألف فنان ممكن نطلق عليهم نمبر واحد.. الرقم ده مش حكر على حد لكن محمد رمضان بالتأكيد ممثل موهوب وحضوره جميل"، وأضافت أنها قد تنبأت بمستقبل فني ناجح بغض النظر عن لقب نمبر وان.



وجاء تصريح سوسن خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم

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