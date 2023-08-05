السبت 05-08-2023
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السبت، 05-08-2023 06:48 م

ليلة حب ووفاء للراحل النمري في مهرجان جرش

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الوكيل الاخباري - استذكر استعراض فني غنائي وبصري وأدائي وسردي بعنوان "ليلة حب ووفاء للفنان الرحل توفيق النمري" من رؤية وتنفيذ وإخراج الفنان الدكتور محمد واصف، الفنان الأردني الراحل توفيق النمري، مساء أمس الجمعة في فعالية على الساحة الرئيسة في مدينة جرش الأثرية ضمن برنامج مهرجان جرش للثقافة والفنون.

واشتملت الفعالية التي حضر في كل تفاصيلها الفنان الراحل النمري، غناءً ولحنا وكلمة، وتنوعت فيها الفنون من حيث حضور مادة فلمية على شاشة في خلفية خشبة مسرح الساحة، على لوحات استعراضية راقصة تنهل من الموروث الشعبي قدمتها فرقة جامعة الاستقلال القادمة من فلسطين والتي ضمت 30 شابا وشابة.

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