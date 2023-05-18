الخميس 18-05-2023
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الخميس، 18-05-2023 10:28 ص

هذه الطفلة كبرت وأصبحت من أجمل ممثلات مصر.. هل تعرفتم عليها ؟

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الوكيل الإخباري- أعادت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة لطفلة جميلة وبريئة تعود لفنانة شهيرة جداً، قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة.

وكان أول من نشر هذه الصورة هي الفنانة نفسها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستجرام، وكتبت عليها أن هذه الطفلة هي.

إنها الفنانة الجميلة، علا رامي، إحدى فراشات السينما المصرية، حيث أنها جذبت الجمهور بجمالها منذ الطفولة.

والمفاجأة أن هذه الصورة لـ علا رامي من فيلم شاركت فيه منذ 54 عامًا، وكانت حينها طفلة في الثامنة من عمرها وهو فيلم “السمان والخريف” والذي عرض عام 1967 مع عد من الفنانين الكبار منهم الفنان محمود مرسي والفنانة نادية لطفي.

اسمها بالكامل علا نهاد رامي، وهي شقيقة الفنانة سحر رامي، ولدت في 12 ديسمبر 1959، وتبلغ من العمر 61 سنة.

تزوجت من الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر، وانفصلا بسبب خيانته لها.

ومن أشهر أفلامها: المشاغبون في إجازة نص السنة، حنفي الأبهة، ، نقولك ولا تزعلش، جريمة في الحي الهادئ، ومسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول)، والأخوة زنانيري.

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