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السبت، 16-07-2022 12:13 م

ما هي وظيفة دريد لحام قبل التمثيل ؟

Duraid-Lahham


الوكيل الإخباري-الكثير من الممثلين عملوا في وظائف مختلفة قبل دخولهم هذا المجال، والبعض دخل بالصدفة وصنع تاريخاً كبيراً، وهناك الكثير من الحالات الأخرى.

من بين الممثلين الذين لم يبدأوا بالتمثيل منذ البداية، السوري دريد لحام، حيث حصل عام 1958 على دبلوم في علوم الكيمياء من جامعة دمشق، وتعيّن مدرس بعد أشهر قليلة من تخرجه، كما اشتهر كونه مدرّس، عندما بدأ يقدم محاضرات عبر شاشة التلفزيون.

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لكن عام 1960، تغيرت المسارات، حيث نشأت علاقة بين دريد لحام ومدير التلفزيون السوري حينها، وهو من أقنعه بدخول عالم التمثيل بعد ان رأى فيه موهبة وحضور.

 

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