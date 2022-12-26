محمد رمضان عن أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر: تسببت له في شيء قاسي

الوكيل الإخباري-علق الفنان محمد رمضان، على أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعدما حُكم عليه سابقًا بدفع تعويض قيمته 6 ملايين جنيه.

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وقال محمد رمضان خلال برومو برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: زعلان إني تسببت له في شيء قاسي .. الله يرحمه الطيار أشرف أبو اليسر.



ومن المقرر أن يحل محمد رمضان ضيفا في برنامج منى الشاذلي، وذلك يوم السبت الموافق 31 ديسمبر بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.



على جانب آخر، يعكف محمد رمضان على تصوير مسلسله الجديد العمدة، المقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2023.



القاهرة24

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