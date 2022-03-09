محمد رمضان يدعو لأبنائه ويشارك المتابعين بهذا الفيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه برفقة أبنائه أثناء تقضية بعض أوقات الراحة والتسلية معهما.



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وكان رمضان بالفيديو يمارس بعض التمارين الرياضية بالإضافة إلى بعض الألعاب التي شارك بها طفليه.

وعلق رمضان على المنشور ذاته متمنيا العمر الطويل والمديد لأبنائه وأبناء الجميع، وقال: "اللهم أحفظهم وبارك لنا في أولادنا جميعاً".

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