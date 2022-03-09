الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 11:26 ص

محمد رمضان يدعو لأبنائه ويشارك المتابعين بهذا الفيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه برفقة أبنائه أثناء تقضية بعض أوقات الراحة والتسلية معهما.

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وكان رمضان بالفيديو يمارس بعض التمارين الرياضية بالإضافة إلى بعض الألعاب التي شارك بها طفليه.

 

وعلق رمضان على المنشور ذاته متمنيا العمر الطويل والمديد لأبنائه وأبناء الجميع، وقال: "اللهم أحفظهم وبارك لنا في أولادنا جميعاً".

 

 

 

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