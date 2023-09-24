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الأحد، 24-09-2023 09:15 ص

محمد منير يرفض عرض "نتفليكس"

Mohamed-Mounir


الوكيل الإخباري-كشفت تقارير إعلامية عن رفض الفنان المصري محمد منير، 68 سنة، عرضًا من منصة "نتفليكس"، لتقديم قصة حياته في سلسلة من الحلقات تتضمن رحلة مشواره الفني.

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"الكينج" لم يوافق بسبب "اختلاف في وجهات النظر حول المحتوى المقرر تقديمه" بحسب التقارير ، التي أشارت إلى أن العرض كان من المفترض أن يجمع عددًا من الأشخاص الذين كان لهم بصمة في مسيرة منير الفنية.


وبحسب المعلومات المتداولة ، فقد نصَّ العرض "المرفوض" لـ"نتفليكس" على صاحب أغنية "سو يا سو"، تقديم قصة حياته وسيرته في مجموعة من الحلقات على ألّا تزيد مدة الحلقة الواحدة عن ساعة ونصف الساعة.

 

فوشيا


 




 

 


 

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