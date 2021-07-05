محمود العسيلي يتصدّر ترند ​يوتيوب بأغنيته على خدك - فيديو

الوكيل الإخباري - تصدّر الفنان المصري محمود العسيلي قائمة "الترند" على يوتيوب بأغنيته الجديدة "على خدك"، وتجاوز الـ 800 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من عرضها عبر قناته الخاصّة على "يوتيوب".

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أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله والكليب من إخراج رونا العريان، وتم تصويره فى أجواء أوروبية ويحمل بعض الأجواء الرومانسية التى تناسب موسم الصيف.

وكان محمود قد سوّق لأغنيته الجديدة، وشارك الجمهور صور من كواليس تصوير الكليب، وعلّق: "يالذاذتك، اسمع الأغنية الجديدة"على خدك" على يوتيوب".





المصدر - الفن