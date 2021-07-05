الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

الزراعة توفر 600 ألف أضحية بلدية ومستوردة

أمام وزارة النقل .. سائقو السفريات الخارجية مستاؤون

الطرق الخارجية لم تشهد أية حوادث مرورية منذ صباح الأحد

وفيات الاثنين 5/7/2021

رحيل أقدم مصور في العقبة

السجن 10 سنوات لموظفين في البريد اختلسا 170 ألف دينار

مواطنة لـ برنامج الوكيل : سينوفارم غير معتمد في الكويت

أسعار الذهب الاثنين 5/7/2021

رئيس الوزراء في عجلون وجرش اليوم

الأردن يشارك في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي

الإثنين، 05-07-2021 09:58 ص

محمود العسيلي يتصدّر ترند ​يوتيوب بأغنيته على خدك - فيديو

resize


الوكيل الإخباري - تصدّر الفنان المصري محمود العسيلي قائمة "الترند" على يوتيوب بأغنيته الجديدة "على خدك"، وتجاوز الـ 800 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من عرضها عبر قناته الخاصّة على "يوتيوب".

اضافة اعلان


أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله والكليب من إخراج رونا العريان، وتم تصويره فى أجواء أوروبية ويحمل بعض الأجواء الرومانسية التى تناسب موسم الصيف.

 

وكان محمود قد سوّق لأغنيته الجديدة، وشارك الجمهور صور من كواليس تصوير الكليب، وعلّق: "يالذاذتك، اسمع الأغنية الجديدة"على خدك" على يوتيوب".

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
القنبلة-الشقراء-مارلين-مونرو

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل مارلين مونرو بالسُّم‎

127-234238-amr-diab-beauties_700x400

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد

Nancy-Ajram-photo-Mar2018210603102115102_

نانسي عجرم وابنتها تشارك متابعيها بأحدث ظهور لهما - صور

maxresdefault-7

نجوى كرم تتفوّق عربيًا برقم قياسي جديد - صورة

120464470_5218660321493380_903284646193019656_n

شاهد نادين نجيم تستعرض أهم الشخصيات التي جسدتها بصورة واحدة

df573

بدور الحكيم دريد لحام يعود للسينما في فيلم عن مخلفات الحرب السورية

أخبار متعلقة
E2VmQzCXMAcCwZV-730x438

إليسا: فخورة وسعيدة لتحقيق أول مليار مشاهدة على قناتي الخاصة

وليد

بالفيديو .. وليد توفيق يصدر اغنيته الجديدة

3608876-747408706

​مصطفى حجاج يستعد لطرح '​والله ما ينفع'

NojfIuE2FqTdYFmEwc9oV62vA2h8B71spZvkwpXI

محمد محيي يستعد لطرح 'بتاع زمان'

127-115822-donia-ebtsam-butma-hamza-moon-baby_700x400

دنيا بطمة تتصدر الترند بعد طرحها اغنيتها الجديدة - صورة

EntyHelwa

برومو لـ تامر حسني يتصدر الترند - بالصورة