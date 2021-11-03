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الأربعاء، 03-11-2021 11:56 ص

مريم أوزرلي تتجول في شوارع لندن - صور

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الوكيل الإخباري - نشرت النجمة التركية مريم أوزرلي أحدث جلسة تصوير خضعت لها وسط شوارع لندن في صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة شبابية ولافتة إذ إرتدت تنورة قصيرة وقميصاً ناعماً وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة وكعباً عالياً.

 

وكانت أفادت وسائل اعلام تركية مؤخراً أن مريم أوزرلي قد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من المقرر ان يصوّر في العام المقبل، وبالتحديد في شهر نيسان، لكن لم يُعرف بعد طبيعة دورها.

 

على صعيد آخر، كانت قد فاجأت مريم أوزرلي متابعيها في الفترة الأخيرة بـجلسة تصوير نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

 

المصدر - الفن 

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