الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 08:13 م

مصدر يكشف تطورات وضع ياسمين عبد العزيز.. ورحلة مرتقبة للخارج

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الوكيل الاخباري - قال مصدر طبي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، قد تسافر خارج مصر قريبا، لتلقي العلاج بعد الأزمة الصحية التي مرت بها، كاشفا آخر تطورات حالتها.اضافة اعلان


وأوضح المصدر الطبي، أنه من المتوقع أن تسافر ياسمين عبد العزيز للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن الأمر الآن "متوقف على تحسن حالتها، وتعافيها من مرحلة الـ "psychic trauma"، وهي (الصدمة النفسية) الناتجة عن التدخلات الطبية والجراحية".
 
المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن الفنانة المصرية ستخضع لعملية جراحية جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار مشوار علاجها، لافتا إلى أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، تتابع تطورات حالتها عن كثب وبشكل دوري.

 




 

 


 

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