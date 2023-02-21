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الثلاثاء، 21-02-2023 02:12 م

مصطفى قمر يوضح موقف ياسمين عبد العزيز من "حريم كريم 2"

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان مصطفى قمر، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج الإذاعي "لمن يهمه الفن" على "نغم إف إم"، حقيقة مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم". إذ قال: "ياسمين عبد العزيز لن تكون في الجزء الثاني من "حريم كريم"، وسوف يشارك تيام قمر ومايان السيد في العمل، وهذه أول مرة أقف فيها أمام ابني في السينما".

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وأضاف: "أعاين أماكن تصوير الجزء الثاني لفيلم "حريم كريم"، بناء على طلب الجمهور. كما ألحّن أغاني للمطرب علي الحجار من ضمنها أغنية اسمها "اضحك"، وفي بدايتي الفنية كنت ألحّن أغانيّ الخاصة، ومع مرور الوقت تعرفت على الكثير من الشعراء والملحنين، لكنني أحب تلحين أغانيّ الخاصة، وكنت ألحّن بعض الأغاني لأصدقائي مثل حميد الشاعرى وإيهاب توفيق، وأشعر بسعادة لفعل ذلك".


واختتم مصطفى قمر حديثه بالكشف عن تفاصيل أغنية "فين قلبي" لمحمد فوزي، قائلاً: "أعدتُ توزيعها في فيلا تحمل الاسم نفسه، واستأذنت من نجله ورحّب بتلك الفكرة، وفوزي مدرسة تعلّمت منها التلحين والغناء، كما حلمت بالعمل مع النجم أحمد زكي، والحمد لله الحلم تحقق في فيلم "البطل"، وكان أول مرة أقف فيها أمام الكاميرا، وشجّعني المنتج سامي العدل على هذه الخطوة".

 

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