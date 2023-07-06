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الخميس، 06-07-2023 01:09 م

معجبة تفاجئ وائل كفوري برسالة على المسرح .. ماذا قالت ؟

الفنان-اللبناني-وائل-كفوري


الوكيل الإخباري- احيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلا غنائيا ضخما في قطر، التقى خلاله جمهوره القطري الذي كان بانتظار وائل بفارغ الصبر ليمضي معه ساعات مميزة مليئة بالحماس والاجواء الرائعة التي يخلقها وائل على المسرح.

وقدم وائل في الحفل اجمل اغنياته التي تنوعت بين القديمة والجديدة، وجمعت بين اللون الرومنسي والحماسي، فأشعل الاجواء بينما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وراح يردد كلمات اغنياته التي حفظها عن ظهر قلب، ضمن اجواء اكثر من رائعة استمتع بها كل من كان موجودا في الحفل الذي اقيم في قطر مول.

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مقطع فيديو تصدر الترند من حفل وائل كفوري، يظهر رسالة رومنسية من احدى معجبات وائل كفوري التي فاجأته بمضمون الرسالة خلال تواجده على المسرح وتقديم احدى اغنياته، اذ كتبت باللغة الانجليزية بما معناه: "وائل، احبك كثيرا واحب كل اغنياتك"، الا ان وائل اكمل الغناء واشعل الاجواء اكثر فأكثر.

 

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