مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين-فيديو

الوكيل الإخباري - أثار المغني ستيف لاسي، الجدل على مواقع التواصل في الولايات المتحدة، بعدما رمى بكاميرا تعود لأحد المعجبين خلال حفلة له بمنطقة نيو أورلينز



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ولاحقاً نشر تعليقاً عبر حسابه في إنستغرام قائلاً: "شكراً للذين أتوا إلى الحفل من أجل المتعة وليس ليرموا كاميرات علي. لا أدين لأحد باعتذار. كان من الممكن أن يكون رد فعلي أفضل من هذا ولكنني إنسان وأتعلم من أخطائي. أنا لست منتجا أو شخصا آليا".

وصور العديد من الجمهور المغني وهو يخرج من المسرح فجأة بعد إسقاط كاميرا المعجب، حيث كان من المفترض أن يعود لاستكمال الغناء كما فعل في العروض السابقة لكنه لم يفعل هذه المرة.





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