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الأحد، 16-07-2023 04:19 م

مفاجأة لنجم "باب الحارة" سامر المصري على المسرح -فيديو

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الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة السورية اصالة نصري الممثل السوري سامر المصري خلال حفلها في اسطنبول خلال تواجدها على المسرح.

وفي التفاصيل، توقفت اصالة عن الغناء للحظات، خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور، لتقدم ترحيبا خاصا بـ ابن بلدها سامر المصري، اذ قالت: "اليوم معنا صديق عزيز وفنان كبير  ومن الفنانين يلي رسموا طريق للفن، كلو طيبة و كلو شهامة معنا اليوم صديقي و عزيزي سامر المصري".

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وكان لافتا تواجد الشاعر العراقي فائق حسن ، الى جانب سامر بين الحضور، حيث صفق تصفيقا حارا لـ سامر لدى القائه التحية على اصالة.

 

 

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