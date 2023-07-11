الأوبرا المصرية تطلق مهرجانها الصيفي على المسرح المكشوف

الوكيل الإخباري- تنطلق فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم السبت الموافق 15 يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف على المسرح المكشوف، بحفل لفريق استوديو العاصمة الذى يضم نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي.

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من المقرر أن يحمل عنوان مونولوج، من فات قديمه تاه، رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 15 يوليو على المسرح المكشوف.



يتضمن البرنامج مجموعة من المونولوجات والاسكتشات والثنائيات الغنائية المسرحية والسينمائية الشهيرة التى قدمها نجوم الأبيض والأسود بأسلوب ساخر وكوميدي منها عيب أعمل معروف، نبوية، ليلي طال، الحب بهدلة، متستعجبشي متستغربشي، أهل الفن، الفول، أما انت جرئ والله، ميمي وفيفي، يا عريس الغفلة، الراجل ده هيجنني، عاوز اروح، أحنا التلاتة، مراتي نساية، قلبي يا غاوي خمس قارات، أدي العيش لخبازه، يا سلام على حبي وحبك، العقلاء، الدنيا ليه متعبة، صاحب السعادة، أداء إبراهيم سعيد، أدهم مراد، هاجر أحمد، داليا سمير، سمر محمد، رحاب خطاب، عبد العزيز محمد، شروق النوبي، ليديا ذكي، مصطفى مهلل، مهاب رجب، محمد مصطفى، محمود عزمي، محمود إيهاب، ملك عاطف، مؤمن عماد، نغم وائل، هاجر أحمد، يوسف الصافوري، وفي الأداء التمثيلي دكتور هاني عبد الناصر، مريم ناظم، يوسف طارق.



يذكر أن قالب المونولوج أحد الفنون الشعبية المصرية المتوارثة، اكتسبت شعبية كبيرة لمحاكاته الواقع حيث يرصد وينتقد بطريقه فنية السلبيات التى تطرأ على المجتمع لمعالجتها عن طريق القوى الناعمة من الفنون والموسيقى، عادة ما يأخذ إطارا كوميديا ساخرًا وجذابا لطبيعة الشخصيه المصرية ويبنى على جمل تمثيليه غنائية ذات إيقاعات سريعة تقوم علي ابراز الفكرة والمفاهيم الأساسية له.

القاهرة24