فيديو- عفوية أصالة بالتعامل مع طفلة تجذب أنظار الجمهور في المغرب

الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلا غنائيا في المغرب، غنت خلاله على مدار ساعتين باقة متنوعة من اشهر اعمالها الفنية، الا ان ما حصل على المسرح استوقف الجمهور.



وفي التفاصيل، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه اصالة نصري اثناء تواجدها على المسرح حيث توقفت عن غناء اغنية "سامحتك" بشكل مفاجئ لتتحدث الى فتاة صغيرة متواجدة من الجمهور.

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وظهرت اصالة في الفيديو وهي تقول للصغيرة بكل عفوية: "مامي .. بتجنني، بموت عـ شكلك .. يا رب ما تغني هالغنية ولا مرة بحياتك كلها وتغني كل اغاني الحب".



وظهرت أصالة في الحفل بالقفطان المغربي الأبيض، وأدت باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور بكثافة.

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