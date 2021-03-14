مقابل 39.5 مليون دولار.. توم كروز يعرض مزرعته الريفية للبيع..فيديو

الوكيل الاخباري - يعتزم النجم الهوليودي العالمي، توم كروز، بيع مزرعته الفخمة والمترامية الأطراف في بلدة تيلورايد الجبلية الخلابة في ولاية كولورادو الأمريكية.

اضافة اعلان



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "دار سوذبي" للمزادات، أكدت على موقعها، أن النجم العالمي توم كروز يطلب 39.5 مليون دولار مقابل العقار الذي تبلغ مساحته 320 فدانا.



وحسب قائمة "دار سوذبي"، فإن المنزل هو "قطعة تراثية فخمة، لسنوات من التخطيط والرؤية".

ويتميز العقار الفسيح بمساحة معيشة داخلية رائعة تبلغ 11.512 قدما مربعا، ويقع على قمة جرف يطل على مناظر خلابة لجبال الألب، ويشتمل العقار بعض الميزات بما في ذلك مدفأتان ومركز للياقة البدنية ومنطقة ترفيهية.



وفي الخارج، يضم مكان الإقامة ترسا كبيرا ومساحة خارجية مترامية الأطراف. وقد تم بناء المنزل من خشب الأرز والأحجار الطبيعية.



وبالإضافة إلى المنزل الرئيس الذي تبلغ مساحته 10 آلاف قدم مربعا تقريبا، والمزين بالكامل بألواح خشبية، يوجد -أيضا- نزل للضيوف يتكون من ثلاث غرف نوم، كما يضم العقار أيضا مرآبا بسعة ثلاث سيارات ومساحة تخزين واسعة.



جدير بالذكر، أن منزل توم كروز يقع على بُعد دقائق فقط من وسط مدينة تيلورايد، وهي وجهة للتزلج والغولف على أعلى مستوى.



كما تستضيف المدينة مهرجانا سينمائيا صغيرا، لكنه رفيع المستوى كل شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.





سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





