مقربون من تامر حسني و بسمة بوسيل يكشفون مفاجأة بشأن طلاقهما

الوكيل الإخباري- اعلن مقربون من الفنان المصري تامر حسني تفاصيل مفاجئة عن طلاق تامر من مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل.



واكد مقربون من تامر حسني، أن الانفصال بين الزوجين ليس جديدا بل وقع بالفعل قبل أكثر من ثلاثة أشهر مؤكدين ان الثنائي كانا يعيشان بعيدا عن بعضهما حتى تم الإعلان عن الطلاق رسميا.



وهذا الامر كانت قد اكدته تقارير صحفية قبل اشهر، ذكرت ان تامر وبسمة منفصلان لكنهما يعيشان بشكل طبيعي ويلتقيان بشكل شبه يومي من أجل أولادهما.

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