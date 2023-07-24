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الإثنين، 24-07-2023 02:15 م

ممثلة مصرية شابة تروي تجربتها مع دلال عبد العزيز

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الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة سارة عبد الرحمن خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، ضجة كبيرة بتصريحاتها العفوية عن حياتها الفنية والصعوبات التي عاشتها، موجهةً نصيحة الى الممثلين الشباب الذين يخطون خطواتهم الأولى في مجال التمثيل.

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وقالت سارة: "في نصيحة سمعتها في بدايتي إني أكون لطيفة مع كل الناس، لإن سهل يحصل عداوات والسوق مش سهل". وأضافت: "بالذات والممثل لسّه صغير بيبقى في استفزاز كتير، ونفسي الحاجة دي تتغير، الممثلين الصغيرين بيتبهدلوا ومحتاجين ضبط نفس وصبر وأمل، ويكون الواحد لطيف مع كل الناس".


كما تحدثت عن ذكرياتها مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي شاركتها بطولة مسلسل "سابع جار"، قائلةً: "الحمد لله إني قابلت هذا الإنسان الملاك، وأتشرف إني عرفت دلال عبد العزيز، وكانت إضافة للمسلسل، وطول 10 أشهر تصوير، كانت دايماً تسلّم وتتطمن عليا، ولو في أي موقف تكلمني وتسألني عايزة فلوس".

 

 

لها


 




 

 


 

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