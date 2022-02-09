الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

تعليق الدوام غداً الخميس في الجامعة الهاشمية

الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

الاقتصاد الرقمي: 500 ألف استفسار وردت لسند جو منذ انطلاقه

الأربعاء، 09-02-2022 12:37 م

منة جلال تكشف آخر ما قاله الراحل جرير منصور

khaligyoun32458


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة منة جلال، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بالفنان الراحل جرير منصور، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

اضافة اعلان

 

وكتبت منة في منشورها: "فعلا المتوفى بيبقى عارف إنه ميت على وش الأرض ٤٠ يوم، مكنتش مقتنعة بصراحة أنا تقريبا بقالي ٥ سنين أنا وجرير متكلمناش وعندي تلفون برد عليه كل فين وفين بالصدفة بشوف تلفوني من 10 أيام لاقيت جرير طالبني ٦ مرات استغربت قولت في حاجة كلمته مردش رجع كلمني تاني قالي يامنة انتي وحشاني وأنا لسه جاي من السفر ونفسي أشوفك وأسلم عليكي".

 

واستكملت: "وقالى كلام كتير كنت حاسة من المكالمة إن جرير بيسلم عليا عشان هيودع.. الله يرحمك يا جرير إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
19-01-21-768252561

شاهد.. أول ظهور وتعليق ليسرا بعد شفائها من كورونا

عمرو-مصطفي-730x438

الموت يفجع عمرو مصطفى

image (3)

الفنان صلاح عبدالله ينفي إهانته للنادي الأهلي

1631116927_image

ليلى طاهر تخضع لجراحة عاجلة

6190836-868392217

الموت يفجع الفنانة المعتزلة شمس البارودي

2494a260fe

مفاجأة... عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار متعلقة
أول-قصة-حب-في-حياة-عبد-الحليم-حافظ

صورة نادرة لـ عبد الحليم حافظ واقفاً أمام قبره