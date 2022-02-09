منة جلال تكشف آخر ما قاله الراحل جرير منصور

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة منة جلال، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بالفنان الراحل جرير منصور، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

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وكتبت منة في منشورها: "فعلا المتوفى بيبقى عارف إنه ميت على وش الأرض ٤٠ يوم، مكنتش مقتنعة بصراحة أنا تقريبا بقالي ٥ سنين أنا وجرير متكلمناش وعندي تلفون برد عليه كل فين وفين بالصدفة بشوف تلفوني من 10 أيام لاقيت جرير طالبني ٦ مرات استغربت قولت في حاجة كلمته مردش رجع كلمني تاني قالي يامنة انتي وحشاني وأنا لسه جاي من السفر ونفسي أشوفك وأسلم عليكي".

واستكملت: "وقالى كلام كتير كنت حاسة من المكالمة إن جرير بيسلم عليا عشان هيودع.. الله يرحمك يا جرير إنا لله وإنا إليه راجعون".

لها

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