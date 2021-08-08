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الأحد، 08-08-2021 12:50 م

منى زكي تتعرض للهجوم بسبب ما قامت به بعد وفاة دلال عبد العزيز

منى-زكي


الوكيل الاخباري - تعرضت الفنانة المصرية منى زكي لانتقادات من بعض نشطاء مواقع التواصل، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في "انستغرام" من داخل سيارتها وهي تستمع لإحدى أغنيات الفنان محمد حماقي.

وانتقد الكثيرون إقبالها على الاستماع للموسيقى دون مراعاة حالة الحزن التي تخيم على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، لكن منى زكي كانت قد نشرت المقطع قبل أن تعلم برحيل الفنانة وبمجرد أن علمت قامت بحذفه.

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عامًا، صباح أمس السبت، داخل أحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد، بعد صراع طويل مع المرض.

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